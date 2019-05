Dall'Inghilterra controcorrente: "Sarri pronto a restare al Chelsea ad una sola condizione"

Secondo quanto riportato dal Times di questa mattina, Maurizio Sarri sarebbe pronto a restare al Chelsea nonostante il forte interessamento da parte della Juventus ma a una sola condizione: chiederà ai Bluesuna sorta di "protezione" dalle critiche tattiche e comportamentali che i tifosi gli hanno mosso nel corso della stagione nel silenzio generale degli ambienti vicino al club. Se Abramovich e Marina saranno pronti a stargli vicino nei momenti di tensione, ecco che Sarri dirà no ai bianconeri senza colpo ferire. A Londra sta bene e ha dimostrato di poter vincere portando avanti le proprie idee di calcio. Il Chelsea, se nel corso della stagione in un paio di occasioni ha pensato di esonerarlo, ora sa di dover puntare su di lui anche a causa del mercato bloccato, che costringerà il club a mantenere una rosa molto simile all'approccio di calcio dell'ex Napoli e molto distante da possibili sostituti come potrebbe essere Frank Lampard.