Dall'Inghilterra presentano McTominay: "Ecco i ruoli che ricoprirà a Napoli"

Carlo Iacomuzzi, esperto di calcio inglese, è intervenuto a Radio Marte: “Mctominay porta grande prestanza fisica, notevole personalità e forse anche una variabilità tattica interessante, perché può ricoprire due-tre posizioni in mezzo al campo. Con Conte troverà ulteriore miglioramento. Chi esce dalla mediana azzurra? Ci sono i dolorini, le espulsioni, si gioca in 16, ma c’è anche la possibilità di giocare con il centrocampo a tre, quindi non vedo problemi di alternanza tra i vari calciatori.

Lo scozzese sa giocare mediano, ma anche da mezz’ala, è molto bravo negli inserimenti, bravo in elevazione e ha grande tiro. Di certo ha grande esperienza e duttilità, è un giocatore davvero importante. Spero, inoltre, che il Napoli possa dare spazio a qualche giovane italiano: ce ne sono di bravi, basta andare a scovarli e avere il coraggio di lanciarli. L’acquisto di Lukaku? Conte gioca in una maniera precisa, vuole un attaccante di riferimento, che possa far salire la squadra: Big Rom è, in tal senso, il suo centravanti ideale".