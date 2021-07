Dall’Inghilterra - Superlega, UEFA costretta a risarcire Juve, Barça e Real in caso di esclusione Champions

L’UEFA potrebbe essere condannata a un risarcimento del danno nei confronti di Juventus, Barcellona e Real Madrid se arriverà a escludere dalla Champions League i tre club che non hanno ancora formalmente rinunciato al progetto Superlega. Lo riporta il Daily Mail, secondo cui il giudice Ruiz Lara del Tribunal Mercantil n. 17 di Madrid, lo stesso che emise un’ordinanza cautelare nei confronti del governo europeo del calcio, nella sua nuova ordinanza degli ultimi giorni avrebbe stabilito che i club avrebbero diritto al 20 per cento delle perdite derivanti dalla mancata partecipazione alle competizioni europee. Considerando che in media i tre club incassano tra i 70 e gli 80 milioni di euro grazie al proprio percorso in Champions League, si tratterebbe di una cifra tra i 15 e i 20 milioni a società. A oggi, il procedimento disciplinare UEFA nei confronti delle tre società è sospeso in attesa del pronunciamento pregiudiziale della Corte di Giustizia UE, che potrebbe arrivare entro la fine dell'anno.