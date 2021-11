Dall’ipotesi risoluzione all’esordio col PSG: Ramos può debuttare domani in Ligue 1

Sergio Ramos vede la luce alla fine del tunnel. Come informa L'Equipe, l'ex capitano del Real Madrid potrebbe infatti finalmente esordire col Paris Saint-Germain nella gara di domani contro il Nantes.

Il centrale spagnolo, tornato anche in queste ore ad allenarsi in gruppo, appare recuperato e pronto a dare il suo contributo alla causa dopo ben quattro mesi fermo ai box. Ramos, al momento, non è mai stato convocato da mister Pochettino.