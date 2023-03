Dalla Germania - Pres. Eintracht diserta la trasferta a Napoli in segno di protesta: il motivo

Peter Fischer non sarà a Napoli per la partita di Champions League. Il presidente dell'Eintracht Francoforte diserterà la trasferta

Peter Fischer non sarà a Napoli per la partita di Champions League. Il presidente dell'Eintracht Francoforte diserterà la trasferta in segno di protesta contro il divieto imposto ai cittadini di Francoforte. Lo conferma dalla Germania il giornalista Carsten Fuss: "Ho appena telefonato all'addetto stampa ed era impegnato e non potevano confermarmi, ma secondo quello che ho raccolto pare che il presidente non voglia presentarsi a Napoli in segno di protesta per la questione divieto di trasferta".