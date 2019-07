Dalla Spagna - James, la fidanzata vuole Napoli per stare lontani dall'ex moglie e per mare, lingua e cibo

Nella vita di un calciatore, si sa, contano anche le opinioni della famiglia. La contesa tra Real Madrid e Napoli per James continua a non trovare una risoluzione, con l'Atletico Madrid pronto a mettere becco. Se è vero che il giocatore sembrerebbe aver dato la sua disponibilità per entrambe le soluzioni, c'è chi invece ha fatto la sua scelta netta. Secondo quanto riportato dal portale Don Balon, la compagna del colombiano Shannon de Lima avrebbe espresso il suo gradimento per Napoli: il clima, il cibo, la lingua hanno convinto la giovane modella a propendere nelle proprie preferenze per la città partenopea. Scartate le soluzioni inglesi, ed anche la permanenza a Madrid non andrebbe bene a Shannon che vorrebbe allontanarsi dall'ex moglie del giocatore, Daniela Ospina.