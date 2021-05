Dalla Spagna - La UEFA valuta l’espulsione dalla Champions per Juve, Real e Barça

La UEFA ha comunicato di aver aperto un procedimento disciplinare contro Juventus, Real Madrid e Barcellona. Si prevedono azioni forti e perentorie nei confronti dei tre club ancora formalmente all’interno del progetto Superlega. Dalla Spagna, intanto, emergono le prime ipotesi che non lasciano tranquilli i tifosi. L’emittente Cadena Cope, all’interno del programma 'El Partidazo de COPE', disegna infatti uno scenario particolarmente negativo per i tre club coinvolti: la UEFA starebbe valutando la possibilità di espellere (non è chiaro se e per quanto tempo, ndr) dalla Champions League Juventus, Real Madrid e Barcellona. Il tutto unito ad una importante multa economica. Uno scenario che al momento non trova conferme, ma che di certo farà discutere nelle prossime ore.