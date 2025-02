Delusione Napoli a Roma: la reazione di Conte però è da applausi

Il Napoli non mette in fila l'ottava vittoria di fila allo Stadio Olimpico di Roma perché di fronte trova i giallorossi di Ranieri con un piglio diverso.

Un pareggio con diverse chiavi di lettura, quello dopo il triplice fischio del direttore di gara Fabbri di Ravenna dopo 95 miniuti di gioco tra Roma e Napoli. Da sempre questa partita viene soprannominata: "Il derby del sole" ma le nuvole ieri nella capitale hanno preso il largo, soprattutto dal punto di vista ambientale. Cori con la solita descriminazione totale e striscioni come "Vesuvio Erutta" che venivano esposti da ogni parte dello stadio, ma se al di fuori dal campo da gioco la situazione era delle peggiori in campo lo spartito non ha soddisfatto le aspettative di molti. Il Napoli di Antonio Conte, nella prima frazione ha somministrato il suo gioco con ritmi alti, inserimenti e con una grande coralità che ha portato anche alla rete del vantaggio di Spinazzola accompagnato da un grande assist di un altro ex come Juan Jesus.

Vantaggio sicuramente meritato, anche se il piano gara di Ranieri che ha schierato una formazione molto rimaneggiata lasciando fuori tanti giocatori di qualita, sapeva di lasciare il fianco agli azzurri. Infatti nella ripresa, la musica cambia notevolmente con l'inserimento graduale della qualità giallorossa che chiude a riccio il Napoli, quasi spaventato dall'idea di subire la rete del pareggio. Arrivano squilli dalle parti di Meret, con le due punizioni di cui una stampata sul palo esterno che ha salvato in maniera momentatena il risultato, ma non ha svegliato un Napoli pigro oltre che schiacciato in fase difensiva. Il calcio poi fa sempre il suo corso, facendo pareggiare la Roma con il più classico dei traversoni dove Mazzocchi entrato al posto di un opaco Neres, si dimentica di Angelino che insacca alle spalle di Meret facendo espoldere gli oltre 60mila dello stadio Olimpico. Finale amaro per il Napoli che manca l'allungo su l'Inter fermata dal pari contro il Milan, per la mancanza di cura del dettaglio oltre il novantesimo e quella cattiveria di aggredire l'avversario fino alla fine. In una serata piuttosto negativa, ci pensa Antonio Conte che nel finale nelle interviste post-gara davanti alla stampa ribadisce: "Sono contento di aver visto i giocatori della Roma esultare significa che siamo diventati una squadra temuta". Una frase non diregita da tutti, ma oggi rappresenta la realtà nonostante tutte le difficolta nel percorso del mister di Lecce fino ad oggi.