Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Il Milan studia il colpo Nunez"

"Inter, arrivano i gol". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. La formazione nerazzurra, impegnata nel Mondiale per Club, intanto ha chiuso per un nuovo attaccante. Ad aiutare Lautaro e Thuram in avanti ci penserà l'ex Atalanta Hojlund, in arrivo dal Manchester United. Un colpo importante per il reparto offensivo in vista della prossima stagione.

Spazio in prima pagina anche per un nome accostato anche al Napoli, ma La Gazzetta dello Sport ne parla in ottica Milan: "Il Milan studia il colpo Nunez". La Rosea scrive che l'uruguaiano ha rotto con il Liverpool.