Demme, il 5° giocatore più pagato della rosa a Ischia nel weekend di Napoli-Frosinone

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel weekend in cui il Napoli affrontava il Frosinone al Maradona, Diego Demme non era con la squadra, essendo stato escluso dalla lista Serie A. Il centrocampista italo-tedesco ha pubblicato una Instagram Story in cui mostrava il mare di Ischia, da cui si evince che il fine settimana l'ha trascorso sull'isola dell'arcipelago campano.

L'ex Lipsia ha un contratto in scadenza a fine stagione ed è stato messo fuori da tutte le liste. Con la maglia azzurra, dunque, non lo vedremo più. Nonostante, poi, Demme sia uno dei più pagati in organico: guadagna 2,5 milioni, il doppio di Kvaratskhelia, ed è insieme a Raspadori il quinto calciatore più pagato della rosa. Ma non potendo dare il suo contibuto è giusto che faccia ciò che vuole.