Dietrofront Figc, addio al pareggio di bilancio per giocare in Serie A: i dettagli

Novità consistenti in vista per il calcio italiano. Quello che rappresentava una sorta di Fair Play Finanziario del campionato italiano, cessa definitivamente di esistere: come riportato dal comunicato ufficiale n. 134/A del 16 dicembre 2019, la Figc ha infatti modificato le norme per quanto riguarda il sistema delle licenze nazionali: niente più obbligo di pareggio di bilancio per le società di serie A per essere ammesse al massimo campionato. Il Fair Play Finanziario per quanto riguarda l’Italia era stato introdotto ufficialmente nel gennaio 2016, come requisito indispensabile per tutte le società di Serie A interessate a ottenere la Licenza nazionale a partire dal 2018/2019 c'era proprio l'obbligo del pareggio di bilancio. Regola, questa, che è stata modificata dalla Figc.