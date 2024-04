Difesa colabrodo: 7 gol subiti nelle ultime tre gare, zero clean sheet con Calzona

Nel 2024 in una sola gara il Napoli non ha subito gol, addirittura da quando Calzona allena gli azzurri sono stati totalizzati zero clean sheet.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel 2024 in una sola gara il Napoli non ha subito gol, addirittura da quando Calzona allena gli azzurri sono stati totalizzati zero clean sheet. Questi i numeri impietosi dei campioni d'italia in un'annata da dimenticare.

Le gare totali con la rete inviolata sono solo otto in tutta la stagione. Il Napoli in campionato ha subito ben 40 reti, addirittura nelle ultime tre gare Meret ha subito 7 reti: 5 in casa (2 dal Frosinone e 3 dall’Atalanta) e 2 nella trasferta vittoriosa di Monza.