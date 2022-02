Difesa da urlo: nessuno ha più clean sheet e solo il Man City subisce meno gol

La difesa del Napoli è la migliore in Serie A e la seconda migliore in Europa. La formazione azzurra ha subito 16 gol in questo torneo, solo il Manchester City (14) ne ha incassati di meno nei maggiori cinque campionati europei 2021/22. Inoltre sono ben 13 clean sheet finora, nessuna squadra ne conta di più nei big-5 campionati europei in corso.La vera forza di Spalletti, in questa stagione, è il reparto arretrato.