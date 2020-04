Dimaro, splendida iniziativa del Comune: consegnate 1800 mascherine ai maggiorenni

Il sindaco di Dimaro Folgarida, Andrea Lazzaroni, è intervenuto a Tuttonapoli parlando anche del Covid-19 in Val di Sole: "Per fortuna ci sono stati pochissimi casi e di questo siamo felici. Due positivi sono stati dimessi e sono sulla via della guarigione. Da quando è stata diramata l'emergenza, tutti in maniera esemplare hanno rispettato le regole e sono rimasti a casa".

Il resto lo avete fatto voi. "Proprio oggi abbiamo finito di distribuire 1800 mascherine per tutti i maggiorenni attraverso una consegna porta a porta con l'aiuto dei vigili. Si tratta di una donazione da parte di un signore che ha la seconda casa qui, Luca Bondioli, proprietario di un calzificio. Ci ha dato una grande mano".