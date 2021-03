Diritti tv, Serie A e Champions in un solo abbonamento? E' possibile con DAZN-TIMVision

Quali abbonamenti serviranno per seguire tutto il calcio nella prossima stagione? Secondo Repubblica.it, inizia a delinearsi il quadro in tal senso e la collaborazione annunciata pochi giorni fa tra TIMVision e DAZN potrebbe agevolare la fruizione di un abbonamento unico. Nello specifico, già oggi, con l’acquisto di un pacchetto per la connessione casalinga firmato TIM, è prevista la possibilità (nello specifico al costo di 29,99 euro) di aggiungere anche un abbonamento DAZN+NOW (la piattaforma streaming di SKY).

IL QUADRO - Nulla vieta, spiega il portale del quotidiano romano, che in futuro TIMVision proponga pacchetti con incluso DAZN (su cui nel prossimo triennio sarà visibile tutta la Serie A) e Amazon Prime (che dalla prossima stagione deterrà l’esclusiva su alcune partite di Champions League) più uno a scelta tra Mediaset (che in streaming copre buona parte delle gare di Champions) e NOW (tutta la Champions, l’Europa e la Conference League): in questo modo, di fatto, sarebbe possibile vedere tutto il calcio italiano, o almeno la Serie A e la Champions, senza avere necessariamente un abbonamento satellitare a SKY.