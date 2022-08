Disservizi Dazn, arrivano le scuse della piattaforma: "Lavoriamo per trovare una soluzione"

"Alcuni utenti stanno attualmente riscontrando problemi di accesso sulla nostra piattaforma".

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo i disservizi che stanno mettendo in crisi la visione delle partite di Serie A su Dazn, la piattaforma streaming ha pubblicato un breve comunicato su Twitter: "Alcuni utenti stanno attualmente riscontrando problemi di accesso sulla nostra piattaforma. Stiamo lavorando duramente per trovare il prima possibile una soluzione e ci scusiamo per l'inconveniente".