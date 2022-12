Domani c'è Napoli-Lille, prosegue la vendita: piena la parte centrale di B e Distinti

Al momento piena la parte centrale di Curva B e Distinti ma c'è ancora buona disponibilità mentre è ampia quella per Curva A e Tribune.

Prosegue la vendita dei biglietti per Napoli-Lille, che si disputerà il 21 dicembre 2022 alle ore 20.00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Al momento piena la parte centrale di Curva B e Distinti ma c'è ancora buona disponibilità mentre è ampia quella per Curva A e Tribune..

Questi i prezzi ed i dettagli diffusi dalla SSCNapoli:

Curve € 5,00

Distinti € 10,00

Tribuna Nisida € 20,00

Tribuna Posillipo € 30,00

Tribuna Family € 10,00 / € 5,00 (under 12)

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family. Non sarà consentito il cambio utilizzatore del biglietto.

Al momento, gli anelli inferiore delle curve non saranno posti in vendita.

Ogni tifoso potrà collegarsi al sito di Ticketone e acquistare il biglietto online. Ogni tifoso potrà acquistare al massimo 4 tagliandi. L’acquisto potrà avvenire con il caricamento del titolo digitale sulla fidelity card oppure con la ricezione del biglietto in pdf (modalità stampa@casa) oppure con la modalità Passbook. Per queste ultime due modalità non è necessaria la fidelity card.