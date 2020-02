Domani la vigilia di Napoli-Barça, conferenze ed allenamenti su Tuttonapoli: il programma

Si avvicina la sfida del San Paolo con il Barcellona per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Rino Gattuso parlerà domani in conferenza stampa alle 12, mentre l'allenamento degli azzurri (primi 15' minuti aperti alla stampa) inizierà alle 15.10. La conferenza stampa di Quique Setien, allenatore degli spagnoli, comincerà invece alle 18.15 mentre l'allenamento della squadra spagnola al San Paolo prenderà il via alle 19.00. Il tutto, ovviamente, in diretta testuale e video su Tuttonapoli.net ed i nostri canali social.