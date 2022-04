Domani parla Spalletti: fissata la conferenza stampa a Castel Volturno

Domani sarà già vigilia di Napoli-Fiorentina. E, come di consueto, Luciano Spalletti incontrerà i media presso il Konami Training Center

Domani sarà già vigilia di Napoli-Fiorentina. E, come di consueto, Luciano Spalletti incontrerà i media presso il Konami Training Center di Castel Volturno. La conferenza stampa è fissata per le ore 15 e sarà seguita ovviamente in diretta da Tuttonapoli.net con il nostro live testuale.