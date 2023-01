Domani Spalletti presenta Napoli-Roma: fissato l'orario della conferenza, live su TN

Domani sarà giornata di vigilia in casa Napoli e Luciano Spalletti presenterà il big match di domenica sera contro la Roma in conferenza.

Domani sarà giornata di vigilia in casa Napoli e Luciano Spalletti presenterà il big match di domenica sera contro la Roma in conferenza. L'appuntamento a Castel Volturno è fissato per le ore 15 e, come di consueto, Tuttonapoli.net seguirà l'evento e ve ne renderà conto con la solita diretta testuale.