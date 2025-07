Papu Gomez riparte dopo la squalifica: è fatta con un club neopromosso in Serie B

Il Padova era in attesa delle risposte di due profili di grande esperienza per rinforzare la rosa in vista del ritorno in Serie B: il centrocampista Daniele Baselli, classe 1992, svincolato dopo l’ultima stagione al Como, e l’estroso fantasista argentino Alejandro “Papu” Gomez, classe 1988, pronto a rimettersi in gioco una volta terminata la squalifica di due anni che scadrà tra pochi mesi.

L’ex Atalanta si stava allenando con il Renate per mantenere la condizione. Oggi era attesa una giornata decisiva, e così è stato: secondo quanto riportato da Sky Sport, entrambi i giocatori hanno detto sì al progetto biancoscudato. Un doppio colpo importante per il Padova, fresco di ritorno in Serie B dopo aver vinto il girone A del passato campionato di Serie C.