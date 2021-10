Domani Spalletti presenta Napoli-Torino: segui la conferenza stampa in diretta su TN

Nella giornata di domani Luciano Spalletti si presenterà in sala stampa a Castel Volturno per presentare la sfida di domenica tra il suo Napoli e il Torino. L'appuntamento è fissato per le 14.30 e la conferenza stampa, come di consueto, potrà essere seguita su Tuttonapoli.net con la nostra diretta testuale.