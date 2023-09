Dopo la Juventus, Spalletti fa visita anche al Torino: è al Filadelfia per l'allenamento

Continua il tour tra i centri di allenamento delle squadre di Serie A per il commissario tecnico della Nazionale italiana Luciano Spalletti

Continua il tour tra i centri di allenamento delle squadre di Serie A per il commissario tecnico della Nazionale italiana Luciano Spalletti. Dopo la visita di ieri alla Continassa per assistere alla seduta della Juventus e scambiare due parole con Massimiliano Allegri, l'allenatore è oggi presente al Filadelfia, per osservare da vicino il Torino di Ivan Juric, in vista anche delle prossime convocazioni per le gare di qualificazioni all'Europeo del 2024 in programma per metà ottobre.

Gli italiani del Toro.

Nel giro della Nazionale ci sono già sia il capitano granata Alessandro Buongiorno che il centrocampista Samuele Ricci, mentre nell'ultimo periodo dell'Under 21 sia Raoul Bellanova che Pietro Pellegri hanno preso parte a diverse sfide.