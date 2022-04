Doppio ritiro estivo: ufficiali le date di Dimaro, ufficiose quelle per Castel Di Sangro

Nella giornata di ieri sono state ufficializzate le date della prima tappa in Trentino

Doppio ritiro confermato per il Napoli per preparare la prossima stagione. Nella giornata di ieri sono state ufficializzate le date della prima tappa in Trentino: il Napoli sarà a Dimaro già nella serata dell’8 luglio e la mattina di sabato 9 inizierà le sedute di allenamento sul campo di Carciato. La squadra del presidente Aurelio De Laurentiis lascerà la Val di Sole il pomeriggio di martedì 19 luglio dopo l’ultimo allenamento mattutino.

Per quanto riguarda la seconda tappa a Castel Di Sagro, al momento fanno fede le parole del Sindaco Angelo Caruso: “Ho chiacchierato ieri con il presidente De Laurentiis. Vi posso dire che le date del ritiro saranno 23 luglio-6 agosto. Ci saranno almeno un paio di amichevoli di livello, mi ha detto il presidente”.