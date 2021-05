Drągowski torna in campo per protestare: tensione nel tunnel degli spogliatoi

Tensione alta nel tunnel che porta agli spogliatoi del Franchi, dopo la vittoria del Napoli contro la Fiorentina. A fine partia il portiere viola Bartłomiej Drągowski, espluso durante la gara mentre era in panchina, è tornato in campo per protestare. Poi la tensione è proseguita nel tunnel che porta agli spogliatoii con i diregenti delle due squadre che hanno alzato la voce. A riportarlo è Dazn.