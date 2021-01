Due ballottaggi per Gattuso per l'Hellas, in attacco conferma per Petagna

Eliminare le scorie del ko in Supercoppa e ripartire: questo l’imperativo di Rino Gattuso in vista della trasferta di Verona. Per il match con l’Hellas il Napoli dovrà fare a meno di Fabiàn e Osimhen, ancora positivi al Covid. Non si annunciano grandi rivoluzioni in casa azzurra, con Meret che dovrebbe tornare tra i pali a guidare la difesa (ma è ancora vivo il ballottaggio con Ospina) composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Hysaj (favorito su Mario Rui). In mediana conferma per il tandem Demme-Bakayoko, col terzetto Lozano, Zielinski, Insigne alle spalle di Petagna (per Mertens spazio a gara in corso).

Probabile formazione Napoli - (4-2-3-1): Meret, Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabiàn, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.