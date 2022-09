Due dubbi di formazione per Spalletti: la probabile formazione di KK

Il Napoli tra due giorni sfiderà i Rangers a Glasgow e Luciano Spalletti starà sicuramente già pensando alla formazione da mandare in campo in Scozia.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli tra due giorni sfiderà i Rangers a Glasgow e Luciano Spalletti starà sicuramente già pensando alla formazione da mandare in campo in Scozia. Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, i ballottaggi sono due: Olivera è in vantaggio su Mario Rui per la fascia sinistra, mentre al posto dell'infortunato Osimhen ci sarà uno tra Simeone e Raspadori, con l'argentino favorito.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia