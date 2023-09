Due giorni di riposo: fissata la ripresa degli allenamenti a Castel Volturno

Il campionato ricomincerà sabato 16 settembre con il match Genoa-Napoli in programma a Marassi alle ore 20.45 per la quarta giornata di Serie A.

Fonte: sscnapoli.it

Dopo la gara contro la Lazio, il Napoli riprenderà la preparazione martedì. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il campionato ricomincerà sabato 16 settembre con il match Genoa-Napoli in programma a Marassi alle ore 20.45 per la quarta giornata di Serie A.