Gazzetta - A Lecce non ci sarà partita, ma occhio all'effetto rabbia per lutto e polemiche

Antonio Conte non ha problemi di forze da gestire e si presenta con una sola incognita, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport, ovvero la sostituzione di Buongiorno. E' pronto Olivera, di base terzino sinistro, ma l'insidia è un avversario ferito ed affamato. Il Lecce è quartultimo, un punto sopra il Venezia. E viene da giorni tragici dopo la scomparsa del fisioterapista Graziano Fiorita:

"Un lutto potente, corollario di polemiche per la decisione della Lega di non posticipare la gara con l'Atalanta. La rabbia ha funzionato da propellente, 1-1 di Bergamo si spiega con la motivazione forte del risultato da dedicare. E può essere che questo effetto continui, che il Lecce voglia salvarsi nel nome di un uomo che al Lecce ha dedicato la vita. Sul piano tecnico non c'è partita, il Lecce però merita attenzione per come muove la palla. Il match è segnato, ma per il Lecce forse uno spiraglio c'è".