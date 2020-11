Due ko interni di fila: il Napoli deve reagire al San Paolo, non ne perde 3 dall'era Mazzarri

Il Napoli questa sera è chiamato a dare una risposta dopo le ultime uscite a vuoto al San Paolo. La squadra di Gattuso infatti è reduce da due sconfitte interne in tutte le competizioni, contro AZ e Sassuolo, e - in caso di ko - perderebbe tre partite di fila in casa per la prima volta da dicembre 2012 con Walter Mazzarri in panchina.