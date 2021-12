È la vittoria delle alternative: Spalletti va oltre l'emergenza

Dopo aver tenuto il Napoli in Europa League con una doppietta nella gara decisiva, Eljif Elmas firma anche il gol che vale la vittoria a Milano e soprattutto rilancia i partenopei. La squadra di Luciano Spalletti in novanta minuti riscatta le ultime due sconfitte di fila in campionato ed evita di dilapidare tutto il vantaggio accumulato con l'ultimo mese di grande emergenza e difficoltà (c'era stata una sola vittoria nelle ultime sei) ed ora - con lo Spezia da affrontare nell'ultima gara dell'anno - può tornare a guardare più chi c'è davanti (Inter a -4) che le inseguitrici (le quinte a -8).

Le scelte di Spalletti

Senza elementi come Insigne, Osimhen, Fabian Ruiz, Koulibaly e Mario Rui, a sorpresa Spalletti rinuncia anche a Mertens, presentandosi con Petagna. Il Napoli la sblocca su calcio d'angolo con Elmas, ma la mossa si rivela giusta perché il Napoli fatica a costruire (la mediana obbligata, composta da Demme e Anguissa, è muscolare e poco geometrica), la difesa va direttamente sulla punta e dalla sua protezione del pallone s'innesca spesso la manovra. Con l'ingresso di Lobotka, al rientro e con non più di una mezz'ora nelle gambe, lo spartito diventa differente fino ai tanti lanci del Milan per le due torri che sporcano la gara.

La vittoria delle seconde linee

Il Napoli va oltre le difficoltà imbottito di alternative: da Malcuit a destra (finora si era visto da esterno alto) a Juan Jesus, tra i migliori in campo con Rrahmani, ma senza dimenticare Demme, seppur in ritardo di condizione, ed ovviamente il match-winner Elmas e come detto Petagna. Meriti indubbiamente di Spalletti e aver valorizzato tutta la rosa potrà portare grossi benefici nella seconda parte della stagione. Con lo Spezia, intanto, per gestire le forze potranno avere un minutaggio maggiore i rientranti Lobotka, Politano e Ounas, rilanciando Mertens dall'inizio, rietrando quasi sicuramente Mario Rui e forse anche Insigne.