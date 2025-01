Effetto Conte: il Napoli è la migliore in Serie A per differenza punti rispetto all’anno scorso

Antonio Conte ha preso il Napoli dalle macerie del decimo posto dell’ultima stagione e in pochi mesi ha ribaltato tutto.

Antonio Conte ha preso il Napoli dalle macerie del decimo posto dell’ultima stagione e in pochi mesi ha ribaltato tutto. Gli azzurri hanno conquistato 41 punti in questo campionato, mentre nelle prime 18 gare dello scorso avevano conquistato un totale di 28 punti. La differenza di 13 punti, riferiscono i colleghi di Opta, è la migliore tra le squadre presenti in entrambe le stagioni di Serie A.

