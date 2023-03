Elmas trascina la Macedonia: a segno nella vittoria per 2-1 contro Malta

La Macedonia del Nord batte 2-1 Malta nel match valido per il Gruppo C di qualificazione a Euro 2024.

© foto di www.imagephotoagency.it

La Macedonia del Nord batte 2-1 Malta nel match valido per il Gruppo C di qualificazione a Euro 2024. Il giocatore del Napoli Eljif Elmas ha sbloccato il punteggio al 66’: cross in area per Miovski che di testa prolunga per Elmas che è bravissimo ad agganciare il passaggio e a battere Bonello. Sei minuti più tardi il gol del raddoppio: Bardhi pesca Churlinov all'interno dell'area, tiro preciso che si insacca sulla destra alle spalle del portiere. Malta accorcia le distanze all’86’ con Yannick ma non basta, vince la Macedonia.