Empoli, D'Aversa con le idee chiare: solo un dubbio di formazione

Come scrive PianetaEmpoli sul proprio portale, ecco le ultime di formazione per l'Empoli di D'Aversa in vista della sfida di campionato contro il Napoli al Maradona. Gara in programma questa sera.

In casa azzurra si va avanti con il 3-4-2-1 come modulo e la formazione di partenza sembra essere abbastanza scontata. Viste le assenze, ma sottolineando che rientrano Gyasi e Fazzini, l’unico dubbio parte essere sulla trequarti. In quella zona di campo ci sono due maglie per tre giocatori: Fazzini, Esposito e Cacace, ed il neozelandese potrebbe esserci anche per garantire una maggiore copertura in fase di non possesso. Per il resto si dovrebbe andare di default, l’unica variabile potrebbe essere De Sciglio se si volesse preservare Viti.