Empoli è un tabù per il Napoli: dato horror nelle ultime 11 trasferte

La trasferta di Empoli è un vero e proprio tabù per il Napoli nelle ultime stagioni. Gli azzurri, infatti, come riferiscono i colleghi di Opta, hanno vinto appena due delle undici gare giocate in Toscana in Serie A (4N, 5P): 2-0 il 25 febbraio 2023 e 3-2 il 19 marzo 2017.

