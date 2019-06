"Espressione sanguigna di Napoli", Treccani dovrà cambiare la definizione di 'Sarrismo'

Maurizio Sarri alla Juventus è questione di cui dovranno tener conto anche i linguisti. Nel 2018 la Treccani tra i neologismi ha infatti aggiunto anche la parola 'Sarrismo', sostantivo maschile che viene spiegato con questa definizione: "La concezione del gioco del calcio propugnata dall’allenatore Maurizio Sarri, fondata sulla velocità e la propensione offensiva; per estensione, l’interpretazione della personalità di Sarri come espressione sanguigna dell’anima popolare della città di Napoli e del suo tifo". Una definizione che, evidentemente, adesso dovrà essere modificata: Sarri alla Juventus è una svolta epocale per Andrea Agnelli, per la Serie A e non solo.