Everton, Benitez salva per ora la panchina: 2-1 all'Arsenal in rimonta

È Richarlison il grande protagonista del posticipo della quindicesima giornata di Premier League. L'attaccante brasiliano trova la rete dell'1-1 a dieci minuti dalla fine, dopo che il VAR gli aveva negato la gioia in precedenza, per ben due volte. L'Everton di Rafa Benitez trova poi la vittoria al 92' grazie al guizzo di Gray e risale in classifica. Il tecnico spagnolo salva per il momento la panchina. Tremenda delusione per i Gunners, alla squadra di Arteta non basta il gol firmato da Odegaard.