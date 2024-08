Everton U21, un assist in 94’ per Lindstrom: il danese riprende la condizione

L'attaccante arrivato in prestito dal Napoli ha giocato 94' nel match contro il Tranmere Rovers nel Bristol Street Motors Trophy.

Jesper Lindstrom torna in campo, ma non lo fa con la prima squadra ma con l'Under 21 dell'Everton. L'attaccante arrivato in prestito dal Napoli ha giocato 94' nel match contro il Tranmere Rovers nel Bristol Street Motors Trophy. Un assist nel sfida vinta 3-1 dai Toffees per il danese, che sta riprendendo la migliore condizione in vista dell'esordio in prima squadra in Premier League.