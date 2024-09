Everton, vittoria sul Crystal Palace ma Lindstrom non convince: sostituito all'intervallo

Si sono concluse le gare di Premier League del pomeriggio, con l'Inter che aveva un occhio di riguardo per Arsenal-Leicester visto che in Champions League sarà avversaria proprio dei Gunners (che hanno già affrontato l'Atalanta). La sfida è terminata 4-2 per i ragazzi di Arteta, con gol di Martinelli e doppietta di Trossard: le due reti del successo londinese sono arrivate entrambe nei minuti di recupero. Per le Foxies doppietta di Justin. Pareggio per 1-1 fra Brentford e West Ham, mentre il Chelsea di Maresca batte 4-2 il Brighton. Successo anche per l'Everton alla prima dopo l'acquisto da parte dei Friedkin, 2-1 sul Crystal Palace, e del Fulham in casa del Nottingham. Per l'ex azzurro Lindstrom solo 45' prima della sostituzione all'intervallo.

Sabato 28 settembre

Newcastle-Manchester City 1-1

Arsenal-Leicester 4-2

Brentford-West Ham 1-1

Chelsea-Brighton 4-2

Everton-Crystal Palace 2-1

Nottingham-Fulham 0-1

Wolves-Liverpool ore 18.30

Domenica 29 settembre

Ipswich-Aston Villa ore 15

Manchester United-Tottenham ore 17.30

Lunedì 30 settembre

Bournemouth-Southampton ore 21

La classifica aggiornata:

Manchester City 14

Arsenal 14

Chelsea 13

Liverpool 12*

Aston Villa 12*

Fulham 11

Newcastle 11

Brighton 9

Nottingham 9

Tottenham 7*

Man United 7*

Brentford 7

Bournemouth 5*

West Ham 5

Everton 4

Leicester 3

Crystal Palace 3

Ipswich 3*

Southampton 1*

Wolves 1*