Fabian, nessun accenno alla società o a ADL nella lettera d'addio: indizio sul divorzio brusco

Fabian Ruiz non si è lasciato benissimo col Napoli inteso come società, infatti nella lettera d'addio fa riferimento ai tifosi, ai compagni, non alla società, non ai dirigenti, non a De Laurentiis. Il patron azzurro era rimasto scottato dal mancato rinnovo, lo spagnolo era finito ai margini della squadra, aveva saltato le prime partite di campionato, ora è ripartito dal Psg.