Fabiàn resta a casa: a Verona nove undicesimi già collaudati per Spalletti

Fonte: di Antonio Gaito per TMW

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Parte quest'oggi a Verona la stagione del Napoli. La squadra di Luciano Spalletti sfida il Verona con nove undicesimi della scorsa stagione e gli esordi dal primo minuto di Kim e Kvaratskhelia, chiamati a sostituire Koulibaly e Insigne accorciando ogni tempo d'inserimento e di adattamento al campionato. Se non si può parlare di un Napoli al completo (manca il sostituto di Fabian, rimasto a casa, oltre al il vice-Osimhen visto che Simeone non è partito) o definito (non a caso il club lavora ad altri tre arrivi), in casa Verona le cose non vanno molto meglio: Cioffi aspetta almeno 4 rinforzi, soprattutto in difesa, ed il passaggio ad un 3-5-2 fisico con le due torri richiede sicuramente più tempo per chi era ormai abituato ad un calcio più dinamico e con Caprari al centro del gioco tra le linee.

Formazione da tempo già definita

Spalletti ritrova Politano per la panchina ma non può contare sull'ultimo arrivato Simeone e soprattutto su Fabian (verso la cessione al PSG). Tra i pali fiducia (almeno per questi primi 90 minuti) a Meret (favorito su Sirigu che ha pochi allenamenti sul campo) mentre in difesa esordio ufficiale per Kim nella linea con Di Lorenzo, Rrrahmani e Mario Rui, in vantaggio su Olivera che dopo l'infortunio ha avuto un inizio di preparazione a rilento. In mediana nessun dubbio su Anguissa, Lobotka e Zielinski, così come in attacco con Lozano, Osimhen e l'attesissimo esordio di Kvaratskhelia, la vera attrazione dei due ritiri estivi.