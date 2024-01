Falcidiati, provocati e... diffidati: 5 azzurri domani a Torino rischiano la squalifica

Nonostante la squadra azzurra sia una delle più corrette con pochissimi falli commessi, ci sono ben quattro elementi in diffida

Il Napoli dovrà fare attenzione anche ai cartellini nel match di domani contro il Torino. Nonostante la squadra azzurra sia una delle più corrette con pochissimi falli commessi, ci sono ben quattro elementi in diffida (raggiunta in molti casi solo per proteste o provocazioni subite) ed è un dato da non sottovalutare considerando l'emergenza in quasi tutti i reparti dell'ultimo periodo. Si tratta di Cajuste, Mazzocchi, Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Mario Rui che in caso di giallo salterebbero dunque il match contro la Salernitana.

In particolare della situazione di Kvaratskhelia ha parlato quest'oggi in conferenza stampa proprio Walter Mazzarri: "E' brutto vedere falli a palla lontana con la tecnologia, il pallone è da un lato e lui subisce fallo dall'altro. E' lampante. Poi lui fa una mezza reazione e viene ammonito. Kvara ne subisce di tutti i colori per farlo innervosire. Lo stesso accade per Osimhen. E' un tema che andrebbe approfondito, noi parliamo di lui ma probabilmente anche per gli altri campioni c'è bisogno di tutela altrimenti torniamo agli anni miei dove il giocatore più importante prendeva una gomitata in faccia per iniziare".