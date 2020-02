fermiamostapagliacciata, rivolta social degli interisti: nel mirino la Juve che non voleva le porte chiuse

#fermiamostapagliacciata è già tendenza twitter l'hashtag degli interisti, ma utilizzato da tifosi di tutta Italia, contro il rinvio delle gare previste inizialmente a porte chiuse, come s'è giocata pochi giorni fa Inter-Ludogorets e come si giocherà con ogni probabilità tra pochi giorni, mercoledì e giovedì, in Coppa Italia con Juve-Milan. Nel mirino dei tifosi c'è chiaramente la Juventus, da giorni contro la disputa a porte chiuse della gara contro l'Inter, ed i nerazzurri lamentano anche il calendario che ora vedrà un finale di campionato con in serie Napoli, Juventus e Atalanta.