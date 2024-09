Fifa, report sul mercato estivo: in Italia spesi 750mln, di più solo in Inghilterra

Attraverso i propri canali ufficiali, la FIFA ha pubblicato il report relativo al mercato estivo 2024 appena concluso. Per quanto riguarda il calcio maschile, il trend relativo al numero di trasferimenti è di crescita del 4,8 per cento comparato rispetto al 2023, con un totale di 11.000 trasferimenti completati per una spesa dotale di 6,4 miliardi di dollari.

A guidare la campagna è ovviamente l'UEFA, dato che per il mercato europeo l'estate rappresenta il punto di riferimento. Quanto al numero dei trasferimenti in entrata. L'Italia si piazza al secondo posto anche per quanto riguarda la spesa complessiva: i club italiani hanno infatti speso 825 milioni di dollari (circa 747 milioni di euro), dietro soltanto agli inglesi. Che però ci doppiano con una spesa complessiva di 1,69 miliardi di dollari. Segue la Francia, che con 697 milioni di dollari spesi supera la Spagna (599) e la Germania (572).