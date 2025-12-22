Finale Supercoppa, supplementari o rigori in caso di parità al 90'? Cosa dice il regolamento

vedi letture

Supercoppa 2025, ecco cosa prevede il regolamento per quando riguarda la finale tra Napoli e Bologna che si giocherà in Arabia. La competizione prevede la disputa di tre gare (due semifinali e la finale) in tre giorni di gara. In ciascuna partita, al termine dei 90 minuti regolamentari, in caso di parità, l’arbitro disporrà l’esecuzione dei calci di rigore senza tempi supplementari.

Durante la gara è consentita l’effettuazione di un massimo di 5 sostituzioni per ciascuna squadra, da utilizzare in non più di tre interruzioni, oltre all’intervallo tra i due tempi di gioco. Ogni società potrà indicare nella distinta di gara un massimo di 26 calciatori, di cui 11 titolari e i restanti designati come riserve. Puoi seguire tutta la lunga vigilia di Napoli-Bologna su RadioTuttoNapoli.net (oggi live dalle 8 fino alle 24!) o tramite le nostre app gratuite (clicca qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android)