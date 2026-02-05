Genoa, ultime di formazione: De Rossi ha scelto il modulo e lancia un neoacquisto dal 1'

Genoa, ultime di formazione: De Rossi ha scelto il modulo e lancia un neoacquisto dal 1'
Oggi alle 19:50
di Pierpaolo Matrone

Niente nuovi esperimenti tattici in casa Genoa. Dopo le risposte poco convincenti del 3-4-1-2 visto contro il Bologna, Daniele De Rossi è orientato a confermare il 3-5-2 anche nella sfida contro il Napoli. Davanti spazio ancora alla coppia ormai collaudata formata da Vitinha e Lorenzo Colombo.

Secondo l’edizione genovese de La Repubblica, dal primo minuto ci sarà anche Amorim: resta da capire chi, a centrocampo, gli farà spazio, visto che il brasiliano può agire sia davanti alla difesa che in una posizione più avanzata. A riportarlo è PianetaGenoa.