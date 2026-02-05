Castel Volturno, il report del club: ecco su cosa ha lavorato Conte
Altra seduta d'allenamento per il Napoli in vista della partita di sabato contro il Genoa. Di seguito il report pubblicato dal club azzurro: "Gli azzurri continuano la preparazione al prossimo match di campionato, sabato alle 18:00 al Ferraris contro il Genoa. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana e ha svolto un lavoro tecnico-tattico".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Genoa
|Napoli
