A Genova anche per invertire il trend esterno: numeri negativi per il Napoli in trasferta

La trasferta di Genova non rappresenta per il Napoli soltanto una tappa importante del campionato, ma anche un’occasione preziosa per provare a invertire un trend esterno che finora ha lasciato più di qualche perplessità. Lontano dal Maradona, infatti, i numeri degli azzurri non sono affatto confortanti e raccontano di una squadra che fatica a trovare continuità fuori casa.

In questa stagione il Napoli ha perso ben 8 delle 16 gare ufficiali disputate in trasferta, a fronte di 6 vittorie e 2 pareggi. Un dato pesante, che colloca gli azzurri in testa ad una statistica decisamente non positiva: nessuna squadra di Serie A ha collezionato più sconfitte esterne nel 2025/26 considerando tutte le competizioni. A quota otto ko, insieme al Napoli, figurano anche Lecce e Fiorentina.