Tabù Napoli per il Genoa: numeri da incubo nelle ultime stagioni

Il Napoli è atteso dalla sfida contro il Genoa, in programma sabato alle ore 18 a Marassi. Gli azzurri rappresentano per il Grifone un vero e proprio tabù negli ultimi anni. I numeri raccontano una supremazia netta dei partenopei, capaci di restare imbattuti in 24 delle ultime 25 sfide contro il Grifone in Serie A.

Un dominio fatto di 16 vittorie e 8 pareggi. L’unica eccezione in questo lungo periodo risale al 6 febbraio 2021, quando al Ferraris il Genoa riuscì a imporsi per 2-1 grazie a una doppietta di Goran Pandev, ex di turno e grande protagonista di quella serata. Da allora, però, il Napoli ha sempre trovato il modo di uscire indenne dagli incroci con i liguri, confermando una tradizione decisamente favorevole.