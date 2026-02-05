Verso il Genoa: due azzurri restano in forte dubbio, le ultime

Il lavoro riprende senza fretta ma con idee chiare. Il Napoli ha sostenuto ieri pomeriggio un allenamento congiunto contro il Giugliano al centro sportivo di Castel Volturno, tappa utile per avvicinarsi alla prossima sfida di campionato contro il Genoa. Con una settimana lunga finalmente a disposizione, Antonio Conte ha potuto distribuire minutaggio e testare diverse soluzioni.

Secondo La Repubblica, restano da monitorare le condizioni di Pasquale Mazzocchi e Matteo Politano, che tenteranno fino all’ultimo di strappare la convocazione per la trasferta di Genova. Indicazioni positive, invece, arrivano dalla partitella con il Giugliano: Conte ha schierato dal primo minuto Alisson Santos e Giovane, segnali di fiducia in vista del match di campionato. Opzioni in più, dunque, per un Napoli che continua a prepararsi con attenzione.